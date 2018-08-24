Шарль Азнавур і Ніколя Саркозі просять переписати Коран

У Франції 250 відомих політиків, письменників і культурно-громадських діячів направили уряду петицію з вимогою внести зміни до Корану.

Така ініціатива висунута з метою зниження рівня антисемітизму, який загрожує існуванню французької єврейської громади, повідомляє JewishNews.

Петицію підтримали 250 осіб, серед яких свої підписи поставили відомий письменник Шарль Азнавур і колишній президент Франції Ніколя Саркозі. Вимога полягає в тому, щоб переписати ті твердження Корану, де міститься заклик до насильства щодо іновірців.

Підписанти навели приклад того, що керівництво католицької церкви вже давно відмовилося від своїх антисемітських переконань і доктрин. Однак представники мусульманської спільноти у Франції категорично відхилили петицію, звинувативши її ініціаторів у расизмі, ісламофобії і невігластві.