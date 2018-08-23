Десятки індусів, рятуючись від повені в мечеті, зустріли з мусульманами Курбан-байрам

У штаті Керала, Індія, пройшла найпотужніша за 90 років повінь. Так за період з 8 серпня розгул стихії забрав життя не менше 370 осіб.

Мечеть округу Малаппурам, реагуючи на лихо, відкрила для всіх нужденних у даху свої двері, повідомляє Islam-today.

Місцева мечеть Джума в селищі Чалияр перетворилася у свого роду соціальний центр і табір біженців. Наголошується, що при культовій споруді знайшли притулок десятки сімей, у тому числі, індуїстських.

У мечеті ночували люди з 17 індуїстських сімей, в основному, жінки, діти й літні. Громада прихильників ісламу забезпечила їх харчуванням, а також дала постраждалим із собою необхідні продукти, наприклад, рис, коли деякі з сімей вирішили повернутися у свої помешкання після відступу води.

Зі слів сільського старшини Усмана, в мечеті Джума від стихії сховалися 78 осіб. Цього тижня разом з мусульманами вони відсвяткували Курбан-байрам, а потім вирушили в рідні місця, щоб перевірити, що сталося з їхніми будинками і майном. Крім цього, 2 групи мусульман прибрали територію навколо індуїстських святинь в округах Малаппурам і Ваянад після повені.