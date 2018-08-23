Пару росіян, яка 5 днів дрейфувала у Чорному морі, врятував капітан на ім'я Христос

Пара з Новоросійська Надія Ачапкіна і Михайло Алавердян вирушила на півгодинну прогулянку на човні у Чорне море, а зрештою продрейфувала у ньому 5 днів. Врятував їх танкер, капітана якого звуть Христос Константинідіс.

Все почалося з того, що пара з Новоросійська купила гумовий човен і вирушила на ньому на рибалку в море, у районі Мисхако, повідомляє сайт видання «Наша газета. Новоросійськ».

Крім рибальських приналежностей Надія і Михайло з собою майже нічого не взяли, бо розраховували скоро повернутися додому. Однак через деякий час після початку риболовлі на морі повіяв сильний вітер, який зрештою відніс човен далі від берега. Намагаючись боротися із хвилями, пара до того ж втратила весло.

— Ніч якось перетерпіли... Було дуже холодно, чекали ранку, щоб сонце нас хоч якось могло зігріти. Але коли сонце встало, то воно не принесло тепла, замість цього ми під палючими променями дуже сильно обгоріли — шкіра просто злазила шарами, — розповіла Надія Ачапкіна.

Протягом кількох наступних днів човен носило по хвилях від Новоросійська до Геленджика, а потім — до Утриша і Тамані. При цьому жодне судно, яке проходило повз, не звертало на пару в човні ніякої уваги, хоча Надія і Михайло намагалися привернути до себе увагу.

З кожним днем дрейфу випробувань ставало все більше, як фізичних, так і моральних. По-справжньому страшно парі стало, коли з горизонту зовсім пропав берег. До того ж, у Надії і Михайла почалися галюцинації.

— Море дивна річ. Ми довго не зізнавалися один одному, думали, комусь з нас здається, але чули голоси. Коли Анапу пропливали, ніби на ринку були. Було чутно, як ніби якась жінка кричить чоловікові щось. Не зізнавалися один одному, потім запитували «нічого не чути?». Виявилося, що ми обидва чули. Одного разу дивно вийшло: я почула свій крик про допомогу. Був момент, коли на п'ятий день ми кричали у воду. Думали, хоч хтось нас побачить. Через три години після цього почула свій голос, свій крик про допомогу, — поділилася Надія Ачапкіна.

За словами жінки, весь цей час вона зі своїм супутником молилися. Саме в один із таких моментів на горизонті і з'явилося судно, яке їх врятувало. Символічно, що ім'я капітана танкера «Кріт Рок», що йшов під прапором Греції, — Христос.

Сам Христос Константинідіс розповів, що зазвичай з 12.00 до 13.00 він завжди молиться у каюті, де у нього дві ікони – Іісуса Христа та Богородиці. Однак у той день він з незрозумілої причини замість молитви вийшов на палубу, де матроси повідомили йому, що бачать людей у морі. Так пару було врятовано.