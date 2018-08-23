В Ірані 12 християн отримали тюремний термін за надомні богослужіння та проповідь Євангелія
Іранський суд засудив 12 християн до тюремного ув'язнення за надомні богослужіння та проповідь Євангелія.
Вони були арештовані ще навесні 2015 року за звинуваченням у «сіоністській пропаганді», повідомляє «Седмиця» з посиланням на «Сhristianpost».
Організація богослужбових зібрань і проповідь Євангельських істин вважається за іранським законодавством кримінальним злочином, передбаченим статтею про «пропагандистську діяльність».
Як повідомляє іранська християнська служба новин Mohabat News, іранські християни були заарештовані в місті Бушер у квітні 2015 року й утримувалися під вартою. Днями суд визнав їх винними в так званій «сіоністській пропаганді» з метою підриву існуючого в країні мусульманського віросповідання шиїтського толку.
За словами Мансура Боржи (Mansour Borji), директора правозахисної організації Article 18, арешти й судові переслідування християн є «прикладом інквізиторської політики влади та грубого порушення основних прав на свободу віросповідання та особистих переконань».
Нині Іран займає 10-е місце в списку країн, які переслідують християн, оприлюдненому правозахисною організацією Open Doors USA в її звіті World Watch List за поточний рік.