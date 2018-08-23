На Соловецьких островах перепоховають останки в'язнів Соловецьких таборів

На Соловецьких островах 30 серпня пройде церемонія поховання останків в'язнів Соловецьких таборів, повідомляє прес-служба музею-заповідника.

Останки будуть упокоєні на селищному кладовищі, де вже є могила невідомих соловецьких в'язнів, повідомляє російське інформагентство. Чин поховання розпочнеться о 11.00 у храмі Святителя Филипа.

Фрагментарні останки були виявлені в червні 2016 року в південній частині селища Соловецьке при прокладанні водопровідних і каналізаційних мереж. Запрошений спеціаліст-антрополог визначив, що останки належать 16 в'язням.

Як зазначає прес-служба, за місцезнаходженням поховання, його характером, наявністю черепів із кульовими отворами можна припустити, що це частина братської могили в'язнів, розстріляних у "Справі про кремлівську змову".

"Однак не можна виключити й те, що це останки в'язнів, які загинули під час окремих або інших досі не відомих дослідникам масових табірних розстрілах", - уточнюють у музеї.