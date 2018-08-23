У США невідомий напав на греко-католицького священика в церкві

Греко-католицький (візантійського обряду) священик зазнав нападу 20 серпня у ризниці вівтаря уніатської церкви в Мерріллвіллі, неподалік від Гері, в північно-західній частині штату Індіана.

Священик Василь Хуцко (Basil Hutsko) отримав струс мозку в результаті нападу на церкву Святого Михаїла, повідомляє "Седмиця".

Нападник, який все ще перебуває на волі, напав на священика ззаду, за словами священика Томаса Лойя (Thomas Loya), представника Візантійської русинської католицької єпархії Парми (штат Огайо) і члена пресвітерської ради єпархії, який також є настоятелем Благовіщенського греко-католицького приходу в Гомер Глен, штат Іллінойс.

На своїй сторінці Facebook Лойя повідомив: «Нападник повалив його і вдарив по голові. Отець Василь втратив свідомість. Перш ніж знепритомніти отець Василь почув, як нападник сказав: «Це за всіх дітей!» (посилання на скандали щодо сексуального насильства духовенства, які виникли в Пенсільванії й в інших місцях).

Сам Василь Хуцко, якому виповнилося 60 років, не підозрюється в цьому, зазначив Лойя в телефонному інтерв'ю «Католицькій службі новин» (Catholic News Service) 21 серпня.

Лойя сказав, що Хуцко під час нападу знаходився один в церкві після того, як закінчив ранкову літургію. Нападник «мав бути, був дуже сильним, бо отець Хуцко - досить здоровий, сильний чоловік», - додав Лоха. Він зазначив, що нападник носив рукавички: «Він був досить розумний, щоб не залишати відбитків пальців».

За словами Лойя, парафіяни прийшли в храм і помітили жертву нападу. «Врешті-решт він отямився. Він ледве стояв на ногах», - сказав Лойя про Хуцко. «Нападник пішов. Прийшли поліцейські, але вони все ще нікого не затримали. Люди пізніше сказали, що єдине, що вони помітили, - це те, що на автостоянці деякий час стояла машина, і вона зникла», - повідомив Лоха.