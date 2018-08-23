Лютеранська Церква Фінляндії закликала відмовитися від «дитячих шлюбів»

Правління євангелічно-лютеранської церкви Фінляндії звернулося до Міністерства юстиції з проханням відмовитися від видачі дозволів на шлюби неповнолітнім.

Фінським законодавством встановлено мінімальний вік для одруження - 18 років, проте у виняткових випадках відомство може дозволити одружитися особам, які не досягли цього віку. Про це пише Yle.

Церква вважає, що відмова від цієї практики буде відповідати загальній правовій нормі в країні і дозволить запобігти "шлюбам з дітьми".

Церковне управління зазначає також, що в разі збереження спеціальних дозволів від міністерства, необхідно визначити нижній поріг у шістнадцять років і керуватися ним також у разі визнання шлюбів, укладених за кордоном.

Питання шлюбів неповнолітніх раніше відігравало другорядну роль у ЄС, однак із хвилею мігрантів кількість одружених неповнолітніх істотно зросла, зазначає видання.