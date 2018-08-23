У Пакистані мусульмани побили християн, які будували церкву

У селі Варан Чак Баляна в Касурі натовп мусульман напав на християн, які займалися будівництвом церкви.

Нападники на чолі з людиною на ім'я Мухтар Ахмад хотіли взяти під свій контроль спірну землю, де близько 40 католицьких сімей будують церкву на честь святого Матвія, повідомляє «Седмиця».

Інцидент стався на початку серпня, однак відомо про нього стало тільки зараз.

Один з постраждалих Башир Масих пояснив, що через будівництво храму християнські родини постійно піддавалися переслідуванням. Після чергової суперечки мусульмани напали на християнських чоловіків, жінок і дітей із зброєю та палицями. Вони важко поранили двох осіб, інші отримали менш значні травми. Натовп закидав камінням і споруджувану будівлю.

В ході зіткнення були важко поранені 18-річний Ананд Масих, якому довелося накласти вісім швів, і 10-річний Сагар Масих, якому зламали руку.

Повідомляється, що прояви ненависті до християн відбуваються в Пакистані все частіше. Так, в минулому році мусульмани неодноразово нападали на християн і на храми. У березні в Сахивалі, провінція Пенджаб, двадцять чоловік з сокирами і палицями атакували євангелістів під час ранкової служби в пакистанській церкви, жорстоко побивши кількох чоловіків і дітей. Деякі жінки отримали ляпаса.

Основну тяжкість релігійного насильства в Пакистані часто несуть жінки-християнки. У квітні 25-річна віруюча з пенджабського міста Сіалкот померла після того, як була підпалена за відмову від матримоніальної пропозиції мусульманського чоловіка.

При цьому потерпілі звинувачують поліцію у відмові реєстрації скарг проти мусульман.