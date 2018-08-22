Названі найбільш релігійні католицькі країни Європи

Опубліковані Pew Research Center у середині 2017-го і в середині поточного року соціологічні дослідження показали, що Португалія та Польща зберігають найвищий рівень релігійності серед європейських країн, що традиційно відрізняються своєю прихильністю до Римо-католицької Церкви.

Як повідомляє "Седмиця", Польща й Португалія відносяться до країн з католицькою більшістю, де частка громадян, які заявляють про свою приналежність до католицизму, згідно з офіційною статистикою й опитуваннями, коливається в районі 88-90%.

В Італії та Ірландії, розташованих відповідно на четвертому і п'ятому місцях за цим параметром, католики за різними підрахунками і вимірюваннями становлять не більш 80% населення. Лише Хорватія наближається до показників Польщі й Португалії зі своїми 84-86% жителів, які ідентифікують себе з Католицькою церквою.

З респондентів у Польщі, які усвідомлюють себе католиками, 39 % ходять до церкви щонеділі або раз на місяць. Частіше поляків ходять у церкву лише італійці (у них – 43%). З опитаних португальців таких налічується 36 %, що є четвертим результатом.

Щоденна приватна молитва є важливою складовою релігійного життя португальців і поляків – відповідно 37 % і 29 % опитаних моляться щодня. Серед католицьких країн більше завзяття в цьому питанні виявляють, згідно з опитуваннями лише хорвати – 44 %.

Щодо основних віроповчальних питань загального характеру, Польща й Португалія одночасно демонструють найвищий рівень релігійної свідомості. Так з респондентів у Польщі «абсолютно впевнені в існуванні Бога» – 45%, в Португалії – 44%; тоді як зовсім не вірять у Нього лише 8% серед поляків і 13% серед португальців. У останніх за обома параметрами це рекорд серед всіх країн Західної Європи. Однак і португальці і поляки поступаються – вже не перший раз – серед католиків хорватів, у яких про абсолютну впевненість в існуванні Бога заявили 57% (хоча про те, що повністю не вірять в Бога опитаних у Хорватії сказали 10%).