У Бразилії за десять років стало вдвічі більше протестантів

У Бразилії швидко зростає вплив Євангельської протестантської церкви ― частка християн-протестантів зросла з 9% до 20% населення країни за десять років.

За даними соціологічного дослідження, проведеного Бразильським інститутом статистики (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) у співпраці з фондом Fundacao Getulio Vargas, зростання частки євангельських християн іде здебільшого за рахунок католиків, повідомляє "Благовіст-інфо".

За даними звіту, за 19 років ― з 1991 року ― частка протестантів зросла на 11%, а частка католиків скоротилася за той же період на 15% ― з 83% до 68%.

Зростання протестантизму дослідники пов'язують із процесом стрімкого зубожіння населення. Багато сільських місцевостей хронічно страждають повальним алкоголізмом і наркоманією населення. В основному це поширено серед молодого покоління бразильців. Багато з них приходять до церкви. На сьогодні в країні практично немає жодного більш-менш помітного населеного пункту, де не було б молитовних приміщень.

Серед євангельських протестантів Бразилії найстрімкіше збільшується чисельність членів п'ятидесятницьких церков. Населення країни стає все більш релігійним по мірі того, як зростає його розчарування у конкретних політиках і політичних інститутах загалом.