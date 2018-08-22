У Казані на сайті безкоштовних оголошень намагалися продати Біблію за ціною трикімнатної квартири

У Казані виставили на продаж старовинну Біблію за 7 млн рублів. Проте пізніше повідомлення з сайту безкоштовних оголошень «Юла» зняли.

Наголошується, що це лютеранська Біблія XVIII століття, повідомляє місцевий портал inkazan.ru.

За даними видання, за цю суму у Казані можна придбати трикімнатну квартиру. Оголошення з'явилося на сайті 18 серпня, але зараз воно видалено.