У Казані на сайті безкоштовних оголошень намагалися продати Біблію за ціною трикімнатної квартири
01:13, 22 серпня 2018Світ
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У Казані виставили на продаж старовинну Біблію за 7 млн рублів / Фото: Юла
У Казані виставили на продаж старовинну Біблію за 7 млн рублів. Проте пізніше повідомлення з сайту безкоштовних оголошень «Юла» зняли.
Наголошується, що це лютеранська Біблія XVIII століття, повідомляє місцевий портал inkazan.ru.
Оголошення з'явилося на сайті 18 серпня / Фото: Юла
За даними видання, за цю суму у Казані можна придбати трикімнатну квартиру. Оголошення з'явилося на сайті 18 серпня, але зараз воно видалено.
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