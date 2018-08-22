Трамп пригрозив Туреччині відмовою у підтримці через пастора Брансона

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Туреччина не звільнить арештованого американського пастора Ендрю Брансона, то Вашингтон знизить рівень її підтримки.

Він зазначив, що «Туреччина багато років користувалася Сполученими Штатами», назвавши при цьому Ендрю Брансона «великим патріотом, який перебуває у заручниках, повідомляє inVictory.

«Ми нічого не заплатимо за звільнення невинної людини, але ми скоротимо ступінь підтримки Туреччини», — написав американський президент у Твіттері.

Напередодні міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що Америка може розширити санкційний список проти Туреччини у зв'язку із справою пастора.

«Ми вже ввели санкції проти кількох членів її кабінету. У нас заплановано ще більше заходів, якщо вони (турецький уряд) швидко не звільнять його», — сказав він журналістам.

У зв'язку з арештом пастора Вашингтон ввів санкції проти турецьких міністрів юстиції Абдулхамита Гюля і внутрішніх справ Сулеймана Сойлу.

Ендрю Брансон був заарештований турецькою владою у 2016 році за підозрою в шпигунстві і підтримці антиурядових структур, які намагалися вчинити державний переворот в липні 2016 року.