Дональд Трамп пожартував про Ізраїль та іслам

Президент США Дональд Трамп пожартував, що вирішення палестино-ізраїльського конфлікту шляхом створення єдиної держави може призвести до того, що через кілька років прем'єр-міністра Ізраїлю будуть звати Мухаммед.

Як повідомляє Jewish.ru з посиланням на портал Axios, другого серпня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідав Йорданію, де зустрівся з королем Абдаллою II. Вони обговорили зустріч короля з Трампом, що відбулася в червні.

За словами короля, він заявив Трампу, що багато молодих палестинців воліли б жити в одній державі з ізраїльтянами і мати рівні права, пише портал з посиланням на джерела.

«Результатом цього буде те, що Ізраїль втратить свій єврейський характер», — наводять джерела слова короля.

«Те, що ви говорите, має сенс... У разі сценарію єдиної держави прем'єр-міністра Ізраїлю через кілька років будуть звати Мухаммед», — саркастично відповів Трамп.

Як пише портал, у ході зустрічі Трамп також заявив, що залишається прихильником досягнення миру на Близькому Сході. Він зазначив, що якщо його адміністрації не вдасться досягти угоди між Ізраїлем і палестинською стороною, то це не вдасться жодній з адміністрацій США.