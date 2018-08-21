У Непалі парламент прийняв закон про заборону місіонерства й навернень у християнство

У Непалі прийнятий закон про заборону місіонерської діяльності й навернень у християнство, передбачає також кримінальні покарання за «образу почуттів віруючих».

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Сhristianpost", рік тому в країні був прийнятий парламентом відповідний законопроект, тепер закон про кримінальне переслідування за навернення у християнство й "образу почуттів віруючих", що допускає найширші і довільні трактування, набув чинності. За повідомленнями правозахисної організації World Watch Monitor, християнська меншість у Непалі побоюється, що новий закон дає широкі можливості для зведення особистих рахунків і помсти, як у сусідній Індії.

Під час розгляду законопроекту в парламенті країни, депутат Локмані Дхакал (Lokmani Dhakal) виступив із пропозицією про вилучення з нього положень, які передбачають кримінальні покарання за навернення в іншу віру.

«Для багатьох з нас цілком очевидно, що при підготовці цивільного кодексу ми дозволили собі забути про те, що наша країна підписалася під міжнародними угодами, що захищають свободу віросповідання й права людини, – нагадав парламентарій законодавцям. – Не треба давати можливість правозахисникам по всьому світу заявляти, що Непал однією рукою підписує міжнародні угоди, а інша затверджує і вводить у дію драконівські внутрішні закони, що містять зовсім протилежні норми».

У своєму останньому інтерв'ю службі World Watch Monitor, професор Танка Субеді (Tanka Subedi), голова Форуму свободи віросповідання в Непалі, заявив, що був шокований заявами прем'єр-міністра країни, що обрушилися на іноземних християн за діяльність щодо поводження населення в свою віру. «Ми продовжуємо депортувати багатьох із тих, хто приїжджає в Непал під виглядом спостерігачів і правозахисників, а насправді навертає наших людей в іншу віру», - заявив прем'єр-міністр Кхадга Прасад Олі.