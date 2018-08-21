У Молдові суд оштрафував православного диякона за окроплення святою водою ЛГБТ-активістки

Суд молдавського міста Нові Анени визнав винним православного диякона Геннадія Валуце в "закликах до дискримінації за переконаннями та ознакою сексуальної орієнтації" за кроплення святою водою ЛГБТ-активістки Анжели Фролової.

Про це повідомляє російське інформагентство.

"Гоніння почалися. Легалізована брехня. Є відео, на якому видно, що я не окропив святою водою цю лесбіянку. Але ДПМовська юстиція на радість лібералів і кредиторів ЛГБТ стала на їхній бік. Так буде з кожним, хто не буде терпимий до гріха. Скоро й тюремні терміни будемо отримувати. Але не здамося", - наводить коментар отця Геннадія портал "Изборский клуб".

Судові тяжби диякона і ЛГБТ-активістки почалася в 2014 році, після того як в телеефірі в ході жвавої суперечки диякон окропив дівчину святою водою, яка, як він заявив, "допоможе вивести нечисту силу з усіх представників ЛГБТ-спільноти".

А. Фролова, яка представляє організацію GenderDoc-M, вважає ці дії дискримінацією, оскільки не є членом Православної Церкви, і звернулася до суду. Отець Геннадій, у свою чергу, подав заяву до суду, в якій вказував, що священиків не можна притягати до відповідальності за дискримінацію.

Суд встав на сторону А. Фролової й постановив виплатити їй 5 тис. леїв моральної компенсації та ще 7 тис. леїв судових витрат.