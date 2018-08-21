Григорій Лепс представить на виставці 200 ікон з особистої колекції

Виставку ікон з колекції співака Григорія Лепса організують у залах Державного історичного музею Росії у Москві.

Виставка ікон із зібрання Лепса отримала назву "Предивне художество". Про це повідомила прес-служба музею.

Музикант і продюсер Григорій Лепс представить унікальну колекцію ікон, якими поповнювалося його зібрання протягом 20 років.

На виставці будуть продемонстровані рідкісні пам'ятки іконопису та графіки XVI — початку XX ст.

Повідомляється, що досі ця колекція була невідома широкій публіці і ніколи не експонувалася.

"З виходом у 2012 фундаментального каталогу зібрання ікон Григорія Лепса ця частина колекції була по достоїнству оцінена фахівцями і увійшла до постійного наукового обігу. Ця виставка покликана вперше познайомити глядача з великим і цінним зібранням, яке продовжує традиції приватного збиральництва у Росії", - повідомили в прес-службі музею.

Серед ікон, які експонуватимуться - творіння майстрів Збройової палати, а також іконописців XVIII століття, які працювали в її стилістиці. Загалом виставка складається з двох сотень ікон.