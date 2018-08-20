У Кургані затримали злодія, який намагався викрасти з собору мощі Олександра Невського

23:19, 20 серпня 2018
Світ
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Кафедральний собор Олександра Невського в Кургані / sobory.ru

Все сталося вдень 17 серпня, побачили зловмисника і затримали парафіяни та служителі церкви. На місце прибули поліцейські. Про це пише сайт газети «Курган і курганці».

Чоловік увійшов у храм, як парафіянин, схопив святиню і побіг. Його затримали співробітники охорони єпархіального управління в міському саду.

«Кричущий випадок, — вважає Наталія Шуплецова, керівник прес-центру Курганської єпархії. — Головне, спробі викрадення вдалося запобігти. Святиня дуже значуща для віруючих всього Зауралля, збиток неможливо оцінити».

У прес-службі УМВС у Курганській області повідомили, що спробу крадіжки скоїв раніше судимий чоловік 1979 року народження. Зараз за фактом події проводиться перевірка. За її результатами буде прийнято рішення про порушення кримінальної справи.

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