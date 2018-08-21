Унікальну кишенькову Біблію XIII століття повернули у Кентерберійський собор через 500 років після зникнення

Унікальна кишенькова Біблія XIII століття повернулася в бібліотечні фонди Кентерберійського собору через 500 років після зникнення.

Про це повідомляє «Седмиця» з посиланням на британські ЗМІ.

Кентерберійський собор, заснований в 603 році місіонерами св. Папи Григорія Великого, служив сховищем десятків тисяч книг. У часи протестантської реформації XVI століття монастирську громаду колишнього головного собору Англійської Католицької Церкви розформували, собор занепав, а більшість його старовинних книг і рукописів зникли.

Реліквію вдалося викупити за 100 тисяч фунтів на липневому розпродажу рідкісних книг в Лондоні. Це стало можливим завдяки гранту, який виграв собор. Його сума склала 96 тис. фунтів, решту 4 тисячі зібрали небайдужі громадяни.

Книга є єдиним у світі примірником повної Біблії часів Середньовіччя. Видання дивом збереглося після погромів епохи Реформації, коли в XVI столітті бібліотека Кентерберійського собору, яка налічувала понад 30 тис. томів, була практично повністю знищена.

Біблія написана на латині і налічує 690 аркушів, виготовлених з тонкого пергаменту. За якістю він унікальний — зроблений з шкіри матеріал тонше тканини. Експерти вважають, що Біблію створили в Парижі, який у часи Середньовіччя був центром такої філігранної роботи. Оскільки книга відносно невелика, вчені вважають, що її використовували під час подорожей.

Викуплену Біблію покажуть на виставці в Кентерберійському соборі разом з іншими артефактами епохи Реформації.