Середньовічна церква в Грузії стала пам'яткою культурної спадщини

Середньовічний храмовий комплекс Гвініані у грузинському селі Дуісі отримав статус пам'ятки культурної спадщини. Відповідне розпорядження підписано генеральним директором Національного агентства захисту культурної спадщини Ніколозом Антидзе, повідомляє грузинське інформагентство.

Повідомляється, що головна церква являє собою будівлю зального типу, споруджену з глинистого піщанику та оштукатурену всередині і зовні.

Входи до церкви розташовані з південної і північної сторін, східна сторона йде в землю.

Над дверима з південної сторони знаходиться тимпан - поглиблена частина стіни, обрамлена аркою. Північні двері мають прямокутну форму. Зі східної, західної та південної сторін знаходяться високі вікна арочного типу. Всі стіни завершуються двоступінчастими кам'яними карнизами.

Зал церкви увінчаний циліндричним склепінням і відділений від вівтаря іконостасом.

В 20 метрах на південний захід від будівлі знаходяться руїни прямокутної будівлі з дробленого каменю. Від неї збереглися лише фрагменти стін.