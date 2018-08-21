Додаток «Біблія для дітей» вийшов білоруською мовою

Розробники програми Bible App for Kids («Біблія для дітей») оголосили про запуск програми білоруською мовою.

Для переходу на білоруську версію тим, хто встановив додаток раніше, досить поміняти мову в налаштуваннях, повідомляє inVictory з посиланням на Krynica.info.

Додаток містить 41 біблійну історію з доступними для дітей текстами, які можна як читати, так і слухати. Запам'ятати матеріал допомагають захоплюючі ігри та завдання.

Безкоштовна Біблія для дітей вже завантажена на більш ніж 17 млн пристроїв Apple, Android і Kindle.

Додаток Bible App for Kids, створений у 2015 році місією YouVersion у співпраці з OneHope, стимулює дітей до самостійного вивчення Біблії. Додаток доступний на 29 мовах, включаючи українську та російську.