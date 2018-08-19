У США сатаністи встановили двометрову статую Бафомета

У місті Літл-Рок (штат Арканзас, США) прихильники руху "Сатанинський храм" (The Satanic Temple) під час мітингу встановили перед Капітолієм двометрову бронзову статую Бафомета – істоти з головою козла і крилами, що сидить на троні з пентаграмою в оточенні усміхнених дітей.

Поки що скульптура стоїть на тимчасовому постаменті, однак представники Сатанинського храму планують домагатися її встановлення на постійній основі, повідомляє Usa One.

Учасники мітингу закликали до видалення пам'ятника Десяти заповідей, який був раніше встановлений біля Капітолію.

Сатаністи вважають, що мають право вибрати це місце для свого пам'ятника, вимагаючи "свободи віросповідання і рівності". Учасники мітингу наголошували, що пам'ятник "Десять заповідей" нібито порушує "конституційні права на свободу релігії" і що установка їх 2,3-метрової статуї Бафомета продемонструвала б релігійну терпимість.

В акції взяли участь близько 150 осіб. Під час мітингу перед присутніми виступили ряд ораторів, у тому числі один із засновників The Satanic Temple.