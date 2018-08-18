У норвезькій печері Трифона Печензького встановили ікону Богородиці

Ікона Богородиці з'явилася в печері святого Трифона, яка знаходиться в Норвегії.

Печера, яка служила святому Трифону в XVI столітті місцем усамітненої молитви, розташована в скелі напроти мису Ельвенес біля входу в Пасквик-фіорд, в одному кілометрі на північний захід від Киркинеса, повідомляють "Невські новини".

Цей печерний храм особливо шанується як місцевим населенням, так і паломниками.

Ідею Північноморської єпархії про встановлення ікони Богородиці і таблички з образом преподобного Трифона двома мовами підтримала місцева влада Норвегії.

Мер норвезької комуни Сер-Варангер Руне Рафаельсон організував для делегації з Північноморської єпархії поїздку до скелі на човнах під назвою «Трифон» і «Борис і Гліб».

Святий Трифон Печензький вів аскетичне життя на Кольському півострові у XVI столітті. Він є засновником Печензького монастиря. Шанується РПЦ у лику преподобних.