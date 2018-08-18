Уряд Німеччини узаконив "третю стать"

Уряд Німеччини схвалив законопроект, що дозволяє вибрати іншу стать при народженні або внести зміни до книги РАЦС.

Таким чином, у країні узаконили "третю стать". Про це повідомляє прес-служба кабінету міністрів ФРН.

Законопроект передбачає можливість зміни зазначеної раніше статі або імені. Інтерсексуали також можуть не вказувати стать.

Проект розроблений відповідно до рішенням Конституційного суду Німеччини від 10 жовтня 2017 року.

"Людину не можна дискримінувати через її статеву ідентичність", - заявила міністр юстиції Німеччини Катаріна Барлі.

Рада з етики ФРН повідомила, що в Німеччині проживає близько 80 тисяч інтерсексуалів.