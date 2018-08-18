Президент Філіппін зізнався, що був жертвою домагань священика-єзуїта

Назвавши Католицьку Церкву «лицемірною установою», президент Філіппін Родріго Дутерте знову порушив обіцянку припинити критику домінуючої релігії країни.

Дутерте також сказав, що він у дитинстві став жертвою покійного священика-єзуїта Марка Фалві, який був засуджений за сексуальні злочини, повідомляє "Седмиця" з посиланням на видання Сrux.

«Ми були його жертвами домагань, всі ми», — сказав Дутерте про свій досвід перебування в католицькій школі.

«Чи є тут єпископ? Я хочу вдарити його», — риторично запитав Дутерте на зустрічі лідерів бізнесу в Манілі.

Президент також заявив, що він вже не католик, а член власної церкви, «Iglesia ni Rodrigo».

«Iglesia ni Rodrigo нікого не обмежує. Не вірте в пекло. Якщо ви помрете, ви будете шматком м'яса», — сказав Дутерте.

14 серпня Дутерте припустив, що Католицька Церква незаконно привласнила кошти і сказав, що якщо він стане священиком після виходу на пенсію, він зможе «купити власний літак».

Хоча більша частина просторікувань Дутерте була спрямована проти єпископів Католицької Церкви, він також грубо висловився на адресу простих віруючих, направивши свій гнів на непомірне, на його думку, шанування святих.