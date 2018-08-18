У мережі з'явилася нова «гра» для підлітків, яка підбурює до суїциду

В інтернеті поширюється нова небезпечна гра, яку вже порівнюють зі скандально відомою грою "Синій кит", яка підбурювала підлітків до суїциду.

Але якщо творці "Синього кита" використовували соцмережу ВКонтакте, то нова гра підстерігає користувачів WhatsApp. Суть її в тому, що в контактах з'являється користувач з іменем MOMO, який надсилає страшні картинки і змушує здійснювати жорстокі дії. Про це повідомляє "Страна.ua".

Точна мета авторів ігри невідома, але припускають, що вона та ж, що і у "Синього кита" – змусити підлітка покінчити з собою. Повідомляється, що анонімний співрозмовник під ніком MOMO надсилає учаснику моторошні фотографії із зображенням сцен насильства, потім пропонує виконувати різні накази, а в разі відмови починає загрожувати.

Крім картинок, які розсилають учасникам, виділяється також зображення, яке стоїть на аватарці MOMO. Це фото скульптури, створеної компанією Link Factory і вперше виставленої у галереї жахів Vanilla Gallery в 2016 році.

Скульптура зображує моторошний бюст істоти, схожої на жінку, з виряченими очима і гротескною усмішкою, на пташиних лапах. Це робота японського художника Мідорі Хаясі, який ніяк не пов'язаний із грою MOMO.

Про нову смертельну "розвагу" стало широко відомо після самогубства 12-річної дівчинки в Аргентині. Вона покінчила із собою на задньому дворі свого будинку 29 червня.

Перед здійсненням суїциду вона записувала себе на відео. Поліція підозрює, що хтось змусив її покінчити із собою.

Поліцейські зламали її телефон, щоб знайти інформацію про листування в месенджерах. Підозра впала на 18-річного юнака, з яким дівчинка спілкувалася в соцмережах незадовго до смерті.

Імовірно гра почалася з групи у Facebook, учасникам якого запропонували поспілкуватися з незнайомцем. З Momo пов'язані щонайменше сім телефонних номерів з кодами Японії та країн Латинської Америки.

"Злочинці можуть використовувати гру для крадіжки особистої інформації, підбурювання до самогубства або насильства, залякування, вимагання та виникнення фізичних і психологічних розладів, таких як неспокій, депресія і безсоння", — заявили у відділі по боротьбі з кіберзлочинністю у Мексиці.

Влада країни першою забила тривогу і попередила громадян про небезпеку цієї гри.