Литовські коміки влаштували шоу в костелі, переодягнувшись у священиків

У Литві бурхливо обговорюють "перформанс" творчої групи Zero Live Show, який актори провели на Успіння - литовське свято Жолинес.

У середу, 15 серпня, три члени творчої групи Еміліса Велівіса прийшли у костел Успіння святої Діви Марії в містечку Тургеляй, переодягнувшись в одяг католицьких священиків, розповіли про нове шоу і роздали парафіянам скрутки з чаєм. Актори стверджують, що вони віруючі, а ті, хто обурений їх акцією, самі не розуміють значення церкви. Обличчя одного з них було розфарбоване на зразок маски Джокера, повідомляє портал 15min.lt.

Трансляцію "перформансу" Еміліс Велівас вів у прямому ефірі на своїй сторінці в Facebook.

"З нагоди Жолинес команда Zero live show, найбільш релігійні її члени, у домі Божому запрошують віруючих у жовтні прийти на своє шоу, яке зміцнює віру", — написав режисер.

Акція викликала хвилю обурених коментарів, які звинувачували артистів у богохульстві. Розпочалася активна дискусія про те, де мають пролягати кордони гумору.

Поліція вже приступила до попереднього розслідування інциденту. Справу розпочато у зв'язку з перешкодою у відправленні релігійних церемоній або релігійних свят.