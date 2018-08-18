Ефіопська Православна Церква об'єдналася після розколу

Ефіопська Православна Церква (нехалкідонська) об'єдналася після розколу, який розпочався 27 років тому і розділив віруючих в африканській країні та діаспорі.

Про це повідомляє «Благовіст-Інфо» з посиланням на Christianity Today.

Ключову роль в об'єднанні однієї з найдавніших церков у світі зіграв новий прем'єр-міністр Ефіопії Абий Ахмед Алі – член євангельської громади.

«Неможливо думати про Ефіопію, не згадуючи Ефіопську Православну Церкву Тевахедо – велику і святу», - заявив Абий Ахмед на церемонії об'єднання, яка відбулася у Вашингтоні в липні.

Ефіопська Церква розкололася в 1991 році з політичних причин. Після того, як Революційно-демократичний фронт ефіопських народів скинув режим Менгісту Хайле Маріама, патріарха Абуну Меркурія змусили залишити свою кафедру. Меркурій емігрував в США, де частина віруючих діаспори створила альтернативний патріархат.

Після досягнення угоди про примирення 80-річний Абуна Меркурій погодився повернутися на батьківщину і служити разом з обраним в 2013 році в Аддіс-Абебі 77-річним патріархом Абуной Матфієм, який збереже керівну роль у церковному управлінні. При цьому обидва патріарха будуть вважатися рівними по честі, імена обох будуть поминатися на церковних молитвах.

Угода, досягнута патріархатами, передбачає зняття всіх взаємних заборон. Єпископи, призначені обома синодами, продовжать своє служіння.

Представники обох частин Церкви одностайно попросили вибачення у вірян за тяжкі наслідки, викликані розколом. «Поділ не приносить ніякої користі. Єдність допоможе Церкві сприяти встановленню миру і любові в країні», - заявив в інтерв'ю газеті «Ethiopian Herald» настоятель церкви св. Марка Аба Єфрем.