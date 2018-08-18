У Судані зняли звинувачення проти лідерів Церкви Христа

Суд Судану відхилив кримінальні звинувачення проти групи християнських лідерів, заарештованих в минулому році у зв'язку зі спробою уряду позбавити їх конфесійного контролю.

Кримінальні звинувачення з лідерів Суданської Церкви Христа (SCOC) були зняті минулого тижня, повідомляє inVictory з посиланням на The Christian Post.

Вісім керівників SCOC, включаючи президента, були заарештовані в серпні минулого року в Омдурмані після відмови передати контроль над деномінацією спеціальному комітету, призначеному урядом. Шестеро інших церковних лідерів зникли.

Кримінальне провадження стосовно затриманих почалося в кінці минулого року і продовжувалося понад 10 місяців. На фінальному засіданні, яке відбулося 9 серпня, суддя постановив, що кримінальна справа взагалі не повинна була порушуватися, оскільки дане питання лежить в адміністративній площині.

У правозахисній організації Christian Solidarity Worldwide, яка представляла інтереси затриманих, привітали зняття звинувачень проти керівництва SCOC, назвавши цю справу «політизацією системи правосуддя, в результаті якої релігійні лідери змушені захищатися від необґрунтованих кримінальних звинувачень».