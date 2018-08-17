Уряд Литви відшкодує католицькій Церкві 1,2 млн євро, витрачені на візит Папи Франциска

20:56, 17 серпня 2018
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22 вересня Папа Римський Франциск прилетить у Литву / vaticannews.va

На початку липня уряд Литви прийняв рішення про відшкодування до 1,75 млн євро, які збираються витратити на візит Франциска, повідомляє портал Baltnews.lt.

З них 1,2 млн євро Литовській Католицькій Церкві виділить Міністерство закордонних справ, Департаменту охорони керівництва виділять до 248 тис. євро через Міністерство внутрішніх справ.

Муніципалітетам Вільнюса і Каунаса – саме ці міста відвідає римський понтифік – виділять 109 тис. євро і 163 тис. євро відповідно. Міністерство охорони здоров'я отримає трохи більше 28 тис. євро.

Литовська Католицька церква планує додати до виділених Міністерством закордонних справ 1,2 млн євро 0,5 млн євро з власних коштів, сформованих з пожертв різних фондів і віруючих. Також після закінчення візиту Папи Римського Церква розраховує, що уряд відшкодує частину витрат.

Між тим, візит римського понтифіка, як припускають литовські ЗМІ, принесе додатковий прибуток місцевим готелям. Готелі, які знаходяться у центрі Вільнюса і Каунаса, повідомляють, що вже зараз усі номери на 22 і 23 вересня заброньовані, однак розташовані подалі від центру поки інтересу з боку клієнтів не відчувають.

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