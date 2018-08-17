Уряд Литви відшкодує католицькій Церкві 1,2 млн євро, витрачені на візит Папи Франциска

В кінці вересня Папа Римський Франциск відвідає країни Балтії. Першою країною, куди він здійснить візит, буде Литва.

На початку липня уряд Литви прийняв рішення про відшкодування до 1,75 млн євро, які збираються витратити на візит Франциска, повідомляє портал Baltnews.lt.

З них 1,2 млн євро Литовській Католицькій Церкві виділить Міністерство закордонних справ, Департаменту охорони керівництва виділять до 248 тис. євро через Міністерство внутрішніх справ.

Муніципалітетам Вільнюса і Каунаса – саме ці міста відвідає римський понтифік – виділять 109 тис. євро і 163 тис. євро відповідно. Міністерство охорони здоров'я отримає трохи більше 28 тис. євро.

Литовська Католицька церква планує додати до виділених Міністерством закордонних справ 1,2 млн євро 0,5 млн євро з власних коштів, сформованих з пожертв різних фондів і віруючих. Також після закінчення візиту Папи Римського Церква розраховує, що уряд відшкодує частину витрат.

Між тим, візит римського понтифіка, як припускають литовські ЗМІ, принесе додатковий прибуток місцевим готелям. Готелі, які знаходяться у центрі Вільнюса і Каунаса, повідомляють, що вже зараз усі номери на 22 і 23 вересня заброньовані, однак розташовані подалі від центру поки інтересу з боку клієнтів не відчувають.