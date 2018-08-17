В Італії відбудеться християнський форум, присвячений темі щастя
15:39, 17 серпня 2018Світ
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«Мітинг за дружбу між народами»-2018 в Ріміні присвячений темі щастя / blagovest-info.ru
«Мітинг за дружбу між народами» буде проходити 19-25 серпня в італійському Ріміні.
Як повідомляє «Благовіст-Інфо», цей найбільший європейський християнський форум проводить міжнародний рух «Спілкування і Визволення» («Comunione e Liberazione», CL). Його щорічно відвідують сотні тисяч людей із різних країн.
«Одні й ті ж сили рухають історію та роблять людей щасливими» («The forces that move history are the same that make happy man») – це ключова тема всього форуму, яку з різних сторін і в різних форматах розкривають численні заходи.
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