В Італії відбудеться християнський форум, присвячений темі щастя

«Мітинг за дружбу між народами» буде проходити 19-25 серпня в італійському Ріміні.

Як повідомляє «Благовіст-Інфо», цей найбільший європейський християнський форум проводить міжнародний рух «Спілкування і Визволення» («Comunione e Liberazione», CL). Його щорічно відвідують сотні тисяч людей із різних країн.

«Одні й ті ж сили рухають історію та роблять людей щасливими» («The forces that move history are the same that make happy man») – це ключова тема всього форуму, яку з різних сторін і в різних форматах розкривають численні заходи.