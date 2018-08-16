У Нідерландах не визнали Церкву Летючого макаронного монстра релігійною організацією

Державна рада Нідерландів відмовилася визнати, що пастафаріанська громада, яка називає себе "Церквою Летючого макаронного монстра", є релігійною організацією.

Також влада не дозволила членам громади робити фотографії на документи з друшляком на голові, повідомляє інформаційний портал Dutch News.

Влада міста Неймеген відмовила члену пастафаріанської громади у вирішенні зробити фотографію на документи з друшляком на голові. Однак жінка визнала це обмеженням права на свободу релігії. У подальшому Державна рада Нідерландів постановила, що рішення влади міста вірне, оскільки пастафарианство не є релігією.

У минулому році Верховний суд німецької землі Бранденбург постановив, що пастафаріанська громада не є релігійною організацією і не має права вивішувати дорожні покажчики із запрошенням на свої "макаронні меси" (Nudelmessen).

Пастафаріанство (або Церква Летючого макаронного монстра) — пародійна релігія, заснована американським фізиком Боббі Хендерсоном у 2005 році. Головним у пастфаріанстві є принцип створення всесвіту невидимим Летючим макаронним монстром, а першими пастафаріанцями вважаються пірати.