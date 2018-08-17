У середньовічному грузинському монастирі знайшли унікальний трапезний зал

У селі Калаурі Гурджаанського району археологи виявили унікальний трапезний зал в середньовічному монастирі Хрестителя.

Розкопки проходили протягом двох тижнів, повідомляє «Новини-Грузія».

За цей час були очищені від землі головні парадні ворота монастирського комплексу. Примітно, що на залишках знайдених керамічних будматеріалів витіснений напис на асомтаврулі – одному з видів грузинського алфавіту, яким користувалися в середньовіччі.

На думку археологів, ворота були важливою частиною монастиря. Біля них знайшли фрагменти стели. Також встановлено, що трапезна арка в головному залі монастиря не має аналогів в Грузії. Плоскі камені із сланцю по всіх кутах будівлі свідчать про те, що в цьому місці збиралися ченці, а на квадратному узвишші в центрі, за припущенням фахівців, сидів архієрей.

Археологічні розкопки в Калаурі проводить Національне агентство охорони культурної спадщини.