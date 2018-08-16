Бельгійського єпископа пограбували на 20 тисяч євро і замкнули у гардеробі

Єпископ бельгійського міста Льєж Жан-П'єр Дельвіль пограбований у службовій квартирі невідомими, які викрали у священнослужителя близько 20 тисяч євро.

За даними газети Dernier heure, пограбування сталося у ніч на середу.

Двоє грабіжників, які проникли в будинок єпископа, погрожуючи розправою, зв'язали і замкнули 67-річного священнослужителя та його племінника, церковного прислужника, у гардеробній шафі.

За даними видання, злочинці викрали у церковного ієрарха твори мистецтва, близько 20 тисяч євро і церковну вазу.

За фактом злочину прокуратурою Льєжа розпочато розслідування.