В Аргентині статуя Діви Марії «заплакала» кривавими сльозами (відео)
19:07, 16 серпня 2018Світ
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Висота статуї усього 50 см і її називають «Діва Містичної Троянди» / earth-chronicles.ru
Незвичайна пригода сталася у місті Сан-Хосе де Метан у північно-західній аргентинській провінції Сальта - статуя Діви Марії "заплакала" кривавими сльозами.
Сотні людей приходять сюди подивитися на "сльози" Богоматері, а Католицька церква повідомила, що вишле на місце події комісію, яка визначить, чи є це божественним дивом, повідомляє Daily Mail.
Повідомляється також, що схоже явище днями сталося і у Парагваї, щоправда, там статуя Діви Марії "заплакала" звичайними сльозами.
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