В Аргентині статуя Діви Марії «заплакала» кривавими сльозами (відео)

Незвичайна пригода сталася у місті Сан-Хосе де Метан у північно-західній аргентинській провінції Сальта - статуя Діви Марії "заплакала" кривавими сльозами.

Сотні людей приходять сюди подивитися на "сльози" Богоматері, а Католицька церква повідомила, що вишле на місце події комісію, яка визначить, чи є це божественним дивом, повідомляє Daily Mail.

Повідомляється також, що схоже явище днями сталося і у Парагваї, щоправда, там статуя Діви Марії "заплакала" звичайними сльозами.