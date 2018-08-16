У Китаї заради парку знесли католицький храм ХVІІІ століття

У Китаї знесли будівлю офіційно зареєстрованого католицького храму. За словами представників влади, вона перешкоджала спорудженню нового парку.

Впродовж чотирьох років уряд міста Шандонг обіцяв надати нову територію для спільноти, однак цього так і не сталось, інформує Asia News.

Наступного дня близько 70 представників місцевої католицької спільноти, включаючи двох священиків та монахиню, вийшли на протест навпроти приміщення місцевого уряду. Під проливним дощем вони несли банери із надписами «Поверніть мою церкву; поверніть моє серце!», а також «Ми засуджуємо знесення храму і просимо владу надати пояснення».

Пароху знесеного храму вдалось провести розмову з представниками влади, які пообіцяли знайти нове місце для побудови церкви, навіть якщо «це займе багато часу».

Як інформує Asia News, зруйнований храм датується 1750 роком. У 1958 році, за правління Мао Цзедуна, приміщення відібрали і використовували для інших потреб. У 1987 році храм було повернено єпархії, яка пройшла процедуру реєстрації сакральної споруди офіційної Церкви в рамках проекту містобудування 1998 року.

Однак у 2014 році влада запланувала збудувати там новий житловий комплекс та парк, а храм – знести. Єпархія прийняла пропозицію уряду віддати територію храму в обмін на нову для побудови храму. Нової території єпархії не надали, а 13 серпня без жодного попередження приїхала техніка, яка зруйнувала храм.