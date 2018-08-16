Успенський собор Гельсінкі може стати платним для туристів

У православному Успенському соборі Гельсінкі задумалися про введення вхідної плати для туристів. Він може послідувати прикладу Церкви у скелі, що з 2017 року бере за відвідування 3 євро.

Поки прихід не може точно визначити кількість віруючих та туристів, які приходять у собор, пише Yle.

«Турист також може раптово стати паломником під час візиту», – міркує настоятель церкви Марку Салмінен. Як організувати збір на практиці і не брати плату з тих, хто прийшов помолитися, ще належить придумати.

Гроші передбачається направити на прибирання і підтримання храму. Представники ФПЦ стверджують, що це нормальна практика у великих містах, адже коли зростає турпотік, зростають і витрати.

Рішення про плату за вхід буде прийнято в листопаді. Якщо його запровадять, то туристам доведеться платити за можливість зазирнути всередину Успенського собору кілька євро з початку 2019 року.