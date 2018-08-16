У Білорусі від удару блискавки загорівся 150-річний костел

У селі Гожа, недалеко від Гродно, від удару блискавки загорівся костел.

На щастя, серйозної шкоди загоряння храму не завдало: пожежники прибули на місце події оперативно, повідомляє білоруський портал news.tut.by.

Повідомлення про пожежу e гозькому костелі надійшло о 18.27 у вівторок, 14 серпня. На місце події прибули шість пожежних формувань.

"У результаті у приміщенні сакристії (ризниці) пошкоджено перекриття на площі 15 квадратних метрів, електрощит, майно, церковна література, у храмі закопчено стелю та стіни. Причина пожежі встановлюється", - повідомили у Гродненському обласному управлінні МНС. Основна версія - блискавка, яка, за словами очевидців, потрапила в праву вежу костелу.

Костел святих Апостолів Петра і Павла був побудований у 1869 році. Востаннє храм горів під час Другої світової війни. А нещодавно він був відреставрований.