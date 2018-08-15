Disney представить новий сімейний пригодницький фільм із персонажем-геєм

Компанія «Disney» продовжує проштовхувати гомополітику у сфері кінематографу.

Стало відомо, що у 2019 році компанія представить фільм, що міститиме персонажа, котрий є відкритим геєм, повідомляє "Католицький оглядач" з посиланням на LifeSiteNews.

Британський комік Джек Вайтгалл зіграє роль персонажа-гея у фільмі «Jungle Cruise», випуск якого заплановано на жовтень 2019 року. Головні ролі у фільмі виконають Двейн Джонсон та Емілі Блант.

Вайтгалл виконає роль брата головної героїні. Персонаж-гей дуже ефектний, товариський і смішний. «Події сценарію відбуваються в той час, коли було соціально неприпустимо бути геєм; і це важливий поворотний момент», - пише видання «Тhe Sun», додаючи, що події фільму відбуваються у ХІХ столітті.

Хоча «Тhe Sun» називає цей фільм першим в історії «Disney», в якому присутній гей-персонаж, варто зазначити, що екранізація «Красуня і чудовисько» 2017 року викликала хвилю спротиву через запровадження персонажу, який у кількох коротких моментах пропагує гомосексуальність. Окрім того, компанія «Disney» поширює гомосексуальність у своїх парках розваг, товарах, а також ТВ-шоу для підлітків, дітей і навіть дошкільнят, зазначає видання.