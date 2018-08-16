12-річний мусульманин виявився єдиним, хто вижив у авіакатастрофі в Індонезії

Єдиним, хто вижив у авіакатастрофі, яка сталася в минулу суботу в провінції Папуа в Індонезії, виявився 12-річний хлопчик-мусульманин.

Решта 8 осіб, які перебували на борту одномоторного літака PC-6, загинули, повідомляє Islam-today.

Відзначається, що диспетчери втратили зв'язок з екіпажем через 40 хвилин після вильоту. За результатами пошукової операції в минулу неділю вранці вдалося знайти пораненого хлопчика і загиблих на території одного з лісових масивів в районі Оксибіл.

Місцева влада причини інциденту поки не називає. При цьому місцеві жителі чули кілька гучних ударів.

Повідомляється, що за рівнем безпеки авіакомпанії Індонезії займають одне з найнижчих місць у світових рейтингах. Зокрема, в 2007 році Євросоюз офіційно заборонив індонезійським перевізникам польоти над своєю територією. Лише нещодавно заборона для деяких з них була частково знята.