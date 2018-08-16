У Берліні перебудують меморіальну церкву кайзера Вільгельма I

Меморіальну церкву кайзера Вільгельма I в Берліні в найближчі п'ять років чекають суттєві зміни.

Роботи заплановані в рамках великого проекту з оновлення зовнішнього вигляду міста, повідомляє «Седмиця».

Реконструкція церкви оцінюється в 28 млн євро. Загальна концепція перебудови церкви «Перспектива-2023» містить 7 заходів. До найбільш важливих з них відносяться ремонт дзвіниці і будівлі церкви, реконструкція фойє, а також завершення реставраційних робіт у вежі в поєднанні з розширенням виставкового простору меморіального залу. Продумана нова концепція зовнішнього освітлення, покращена система охорони, а також підвищена доступність ряду зон.

Церква кайзера Вільгельма I була побудована в 1891-1895 роках. Будівництво було ініційовано кайзером Вільгельмом II для створення релігійного меморіалу на честь свого діда. В 1943 році церква була сильно пошкоджена і практично перетворилася на руїни. У 1957 році архітектор Егон Айєрманн виграв конкурс, представивши проект нової будівлі. Після довгих дебатів було прийнято рішення зберегти висоту корпуса близько 68 метрів і доповнити комплекс ансамблем з чотирьох частин. Оновлений храм був відкритий в 1961 році.

Щороку церкву кайзера Вільгельма I відвідують 1,3 мільйона туристів з усього світу.