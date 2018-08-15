У селі Себино Тульської області, на батьківщині блаженної Матрони Московської, побудують паломницький центр, який доповнить існуючий там музейний комплекс.

Основні роботи по створенню центру повинні відбутися у 2019 році, повідомляє сайт журналу "Фома".

"Проект будівництва паломницького центру в селі Себино узгоджено, ми плануємо, що земельні роботи почнуться вже у 2018 році, а активне будівництво - у 2019. Центр необхідний у зв'язку із збільшеним інтересом до батьківщини Матрони Московської, історії її життя тут. У будні Себино відвідує не менше сотні осіб, у вихідні - не менше трьохсот. Найбільший потік - до 2,5 тис. осіб - щорічно припадає на 2 травня - день пам'яті Матрони", - повідомила міністр культури Тульської області Тетяна Рибкіна,

Вона також зазначила, що з моменту відкриття музею блаженної Матрони у 2014 році, його відвідали вже понад 185 тисяч осіб - з 30 регіонів Росії і 20 країн ближнього і далекого зарубіжжя, включаючи Мексику, США, Канаду, Англію та Італію.

На сьогодні в селі Себино немає можливості розміщувати туристів і паломників, тому паломницький центр дуже важливий.

За проектом буде побудований безпосередньо готельний комплекс, трапезна, виставковий зал. Усі роботи профінансує приватний інвестор.

На сьогодні музейний комплекс у селі Себино включає будівлю музею, два пам'ятника блаженної Матрони, храм Успіння Пресвятої Богородиці, криті купелі, святе джерело і сувенірну лавку. Загальна площа комплексу - близько 5 гектарів.