Турецький суд відмовився скасовувати домашній арешт пастору Ендрю Брансону

Суд турецького міста Ізмір повторно відмовився звільнити з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона, якого звинувачують у пособництві терористам.

Нинішня спроба адвокатів домогтися звільнення Брансона стала другою, пише inVictory. Перший раз затриманий у Туреччині пастор Ендрю Брансон звернувся в турецький суд з проханням звільнити його з-під домашнього арешту і скасувати заборону на виїзд з країни наприкінці липня. У зверненні до суду зазначалося, що, хоча Брансона і випустили з в'язниці, він все одно «позбавлений волі і не може повернутися до нормального життя і виконувати свої релігійні обов'язки».

Американський пастор утримується владою Туреччини з жовтня 2016 року за звинуваченням у пособництві організації гюленистів FETUS, визнаної терористичною в Туреччині, а також у підтримці забороненої в країні Робочої партії Курдистану. Брансон заперечує звинувачення, називаючи їх «ганебними й огидними».

За інформацією турецької преси, в ході зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, яка відбулася в травні 2016 року в Білому домі, глава США Дональд Трамп просив свого колегу звільнити Брансона і екстрадувати його в Америку. Однак положення пастора лише погіршилося: в серпні 2017 Брансону були пред'явлені ще більш серйозні звинувачення, і він був переведений у в'язницю суворого режиму, в якій знаходяться багато лідерів невдалого путчу.