В Абхазії церква XIХ століття отримала статус пам'ятки культурної спадщини

Беслахубська церква в Очамчирському муніципалітеті Абхазії, що датується XIX століттям, отримала статус пам'ятки культурної спадщини.

Відповідне розпорядження підписано генеральним директором Національного агентства захисту культурної спадщини Ніколозом Антідзе, повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на heritagesites.ge.

Церква в селищі Беслахубі - споруда зального типу, з півкруглою абсидою, що утворює виступ ззовні.

Будівельним матеріалом для храму послужив колотий і тесаний камінь, а також кругляк, скріплений вапняним розчином. Карниз напівкруглий, зубчастий. Цоколь одноступінчатий, із закругленою верхньою сходинкою. На західному фронтоні поміщений рельєфний хрест, там же напис грузинським цивільним шрифтом мхедрули: «Свята церква оновлена за наказом і коштом правителя Абхазії Михайла, сина Георгія, Шарвашидзе двору і його дружини Олександри Дадіані».

Розміри внутрішнього простору церкви - 7X5 м, товщина стін - 1,15 м.