У рейтингу найвпливовіших жінок в історії за версією Guardian 12 місце посіла Діва Марія

Земна мати Ісуса Христа Діва Марія увійшла у рейтинг 20 найбільш впливових жінок в історії, опублікований виданням Guardian.

За основу рейтингу було взято підготовлений експертами BBC History Magazine список «100 жінок, що змінили світ», повідомляє inVictory з посиланням на «Лігу Новини».

Учасниці списку розподілялися в рейтингу за результатами голосування читачів. Перші місця в двадцятці отримали жінки, відомі своєю науковою роботою, активістки, королеви і письменниці.

Перше місце зайняла Марія Кюрі — перший в історії дворазовий лауреат Нобелівської премії та професор Паризького університету. Друге місце отримала засновниця руху за права чорношкірих у США Роза Паркс, третє – лідер руху суфражисток Еммелін Панкхерст.

Діва Марія посіла у списку 12-е місце. На 15-му опинилася принцеса Діана, а замкнула рейтинг Мати Тереза.