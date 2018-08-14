У річницю загибелі екіпажу підводного крейсера в Курську вшанували пам'ять підводників

У чергову річницю загибелі екіпажу підводного човна «Курськ», 12 серпня, сотні курян прийшли вшанувати пам'ять підводників до міського меморіалу, де поховані 12 із 118 загиблих моряків.

В акції пам'яті взяли участь сотні мешканців міста, у тому числі представники духовенства, керівники області та міста, родичі моряків, військові, молодь, громадські діячі та представники трудових колективів, повідомляє сайт Курської єпархії РПЦ.

У співслужінні духовенства настоятель Успенсько-Нікітського храму ієрей Олександр Павлов здійснив панахиду за загиблими в серпні 2000 року підводниками.

"Біль не вщухає. Дякуючи Богу, всім нашим курянам, які розділили і розділяють наш біль, ми це прийняли і навчилися жити по-іншому. Треба жити, щоб пам'ятати, скільки вистачить сил. Ми завжди у цей день повинні бути разом", - сказала після панахиди Валентина Старосельцева, мати загиблого 20-річного матроса Дмитра Старосельцева.

На завершення церемонії куряни поклали квіти та вінки до пам'ятника та на могили 12 членів екіпажу «Курська».

Нагадаємо, що атомний підводний ракетний крейсер «Курськ» затонув 12 серпня 2000 року в Баренцевому морі, у 175 км від Сєвєроморська, на глибині 108 метрів. Загинули всі 118 членів екіпажу, що знаходилися на борту.