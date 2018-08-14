У річницю загибелі екіпажу підводного крейсера в Курську вшанували пам'ять підводників

15:26, 14 серпня 2018
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Атомний підводний крейсер «Курськ» затонув 12 серпня 2000 року / курская-епархия.рф

У чергову річницю загибелі екіпажу підводного човна «Курськ», 12 серпня, сотні курян прийшли вшанувати пам'ять підводників до міського меморіалу, де поховані 12 із 118 загиблих моряків.

В акції пам'яті взяли участь сотні мешканців міста, у тому числі представники духовенства, керівники області та міста, родичі моряків, військові, молодь, громадські діячі та представники трудових колективів, повідомляє сайт Курської єпархії РПЦ.

/ курська-єпархія.рф

У співслужінні духовенства настоятель Успенсько-Нікітського храму ієрей Олександр Павлов здійснив панахиду за загиблими в серпні 2000 року підводниками.

"Біль не вщухає. Дякуючи Богу, всім нашим курянам, які розділили і розділяють наш біль, ми це прийняли і навчилися жити по-іншому. Треба жити, щоб пам'ятати, скільки вистачить сил. Ми завжди у цей день повинні бути разом", - сказала після панахиди Валентина Старосельцева, мати загиблого 20-річного матроса Дмитра Старосельцева.

/ курська-єпархія.рф

На завершення церемонії куряни поклали квіти та вінки до пам'ятника та на могили 12 членів екіпажу «Курська».

Нагадаємо, що атомний підводний ракетний крейсер «Курськ» затонув 12 серпня 2000 року в Баренцевому морі, у 175 км від Сєвєроморська, на глибині 108 метрів. Загинули всі 118 членів екіпажу, що знаходилися на борту.

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