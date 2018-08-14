Священик-мандрівник Федір Конюхов створив пам'ятник Миколаю Чудотворцю для чотирьох міст-портів

Відомий священик-мандрівник Федір Конюхов виступив ініціатором створення і автором чотирьох однакових пам'ятників святителю Миколаю Чудотворцю, один з яких вже встановили в Мурманську, а ще по одному повинні з'явитися у Севастополі, Калінінграді і місті Находка Приморського краю Росії.

Відкриття першого з монументів відбулося 28 липня, у День Хрещення Русі, у Мурманську, повідомляє сайт священика-мандрівника.

"Дуже радий, що сьогодні, у таке велике свято 1030-річчя хрещення Русі, ми відкриваємо образ святителя Миколая Чудотворця – покровителя рибалок, мандрівників. Ваше місто завжди було під заступництвом Миколая Чудотворця, але він був невидимим, він був духовним, а зараз ви зможете його бачити кожен день", - сказав у день відкриття пам'ятника в Мурманську отець Федір.

Монумент являє собою фігуру святого Миколая у човні, у борт якої б'ється морська хвиля. У правій руці у святителя — мис Горн, а в лівій – вітрильник.

Примітно, що скульптурний образ святителя Миколая Чудотворця створений з ікони, написаної самим отцем Федором Конюховим.

Наступним містом, у якому планується встановлення аналогічного пам'ятника, повинно стати Севастополь.