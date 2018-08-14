У підпалі унікальної церкви в Карелії зізнався 15-річний підліток

У ході розслідування кримінальної справи про підпал Успенської церкви у Карелії був затриманий 15-річний підліток.

За даними слідства, він гостював у бабусі, яка живе неподалік від об'єкта культурної спадщини в Кондопозі, пише «Благовіст-Інфо».

Повідомляється, що зловмисник визнав провину і буде перебувати під арештом 30 діб. Він поміщений в центр тимчасового утримання неповнолітніх правопорушників МВС Карелії. Призначена судова психолого-психіатрична експертиза для визначення осудності.

Споруда Успенської церкви згоріла 10 серпня. При гасінні постраждав один з пожежників. Попередньою причиною займання був названий підпал.