У Казахстані християни будуть молитися за загальне пробудження в Середній Азії
14:27, 14 серпня 2018Світ
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У Казахстані християни будуть молитися за загальне пробудження в Середній Азії / invictory.org
Восени в Алмати відбудеться традиційна християнська «Загальна молитва за духовне пробудження в Казахстані та Середній Азії».
Очікується, що в цьому році захід буде проходити з 12 по 14 вересня, повідомляє «БОГ.NEWS».
«Молитва за пробудження в Середній Азії» є найбільшею подією для центральноазіатського регіону. Більше 10 років поспіль християни з різних конфесій і деномінацій збираються разом для посту і молитви за свої народи.
Цього року збори пройдуть під девізом, яким стали слова Писання: «Коли хмари будуть повні, то вони проллють на землю дощ» (Екл. 11:3).
Організаторами «Молитви» виступають Євангельський альянс Казахстану за підтримки «Руху шукачів Бога».
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