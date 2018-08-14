У Казахстані християни будуть молитися за загальне пробудження в Середній Азії

Восени в Алмати відбудеться традиційна християнська «Загальна молитва за духовне пробудження в Казахстані та Середній Азії».

Очікується, що в цьому році захід буде проходити з 12 по 14 вересня, повідомляє «БОГ.NEWS».

«Молитва за пробудження в Середній Азії» є найбільшею подією для центральноазіатського регіону. Більше 10 років поспіль християни з різних конфесій і деномінацій збираються разом для посту і молитви за свої народи.

Цього року збори пройдуть під девізом, яким стали слова Писання: «Коли хмари будуть повні, то вони проллють на землю дощ» (Екл. 11:3).

Організаторами «Молитви» виступають Євангельський альянс Казахстану за підтримки «Руху шукачів Бога».