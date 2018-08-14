Християни Китаю розповіли про утиски влади

Китайські християни повідомляють нові подробиці про триваючі репресії Комуністичної партії проти релігії.

Так, нещодавно глава Китаю Сі Цзіньпін наказав знести кілька церков, а інші були змушені прибрати хрести і зображення Ісуса, повідомляє inVictory з посиланням на The Christian Post.

Крім знесення церков, влади прибирають намети, в яких збираються християни. При цьому скарги парафіян, які залишилися без місця для поклоніння, ігноруються.

Повідомляється і про інші випадки утисків християн. Так, торік на китайському кордоні був заарештований пастор Джон Као з Північної Кароліни, який допоміг побудувати 16 шкіл для більш ніж двох тисяч дітей в М'янмі. Його засудили до 7 років в'язниці за звинуваченням у незаконному перетині кордону.

Спроби зробити християн лояльними до Комуністичної партії призвели до арешту кількох пасторів і сотень парафіян.

«Уряд каже, що у нас є свобода віросповідання, але насправді ніякої свободи немає, — розповіла дружина одного з пасторів. — Багато хто з наших християнських братів і сестер засмучені і налякані».

Деякі політичні експерти, такі як Віллі Лам з китайського університету Гонконгу, заявили, що дії Сі Цзіньпіна нагадують часи Мао Цзедуна, батька-засновника Китайської Народної Республіки і колишнього голови Комуністичної партії.

«Він точно не хоче, щоб люди були вірними членами Церкви, тому що тоді люди будуть сповідувати свою вірність Церкві, а не партії, точніше, самому Сі», — сказав Лам.