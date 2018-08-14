В Індії звільнили обвинувачених у насильницькому наверненні до християнства
10:09, 14 серпня 2018Світ
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Групу індійців звинуватили у побитті батька одного з них за відмову прийняти християнство / inVictory
Чотирьох індійців, які більше місяця були у в'язниці за звинуваченням в насильницькому зверненні в християнство, звільнили з-під варти.
Сударшан, Суманті, Рупаш і Нілам вийшли на свободу в липні, однак про їх звільнення стало відомо лише нещодавно, повідомляє «Голос мучеників».
Жителі одного з сіл штату Джаркханд звинуватили їх у побитті батька Суманті за те, що той відмовився прийняти християнство.
Суманті і Рупаш повинні були одружитися в кінці травня, але жителі села не хотіли, щоб в їх селі відбулося християнське весілля. Виник конфлікт, в результаті якого четверо молодих людей опинилися за ґратами.
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