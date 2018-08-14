В Індії звільнили обвинувачених у насильницькому наверненні до християнства

Чотирьох індійців, які більше місяця були у в'язниці за звинуваченням в насильницькому зверненні в християнство, звільнили з-під варти.

Сударшан, Суманті, Рупаш і Нілам вийшли на свободу в липні, однак про їх звільнення стало відомо лише нещодавно, повідомляє «Голос мучеників».

Жителі одного з сіл штату Джаркханд звинуватили їх у побитті батька Суманті за те, що той відмовився прийняти християнство.

Суманті і Рупаш повинні були одружитися в кінці травня, але жителі села не хотіли, щоб в їх селі відбулося християнське весілля. Виник конфлікт, в результаті якого четверо молодих людей опинилися за ґратами.